चेहरे पर रोजाना कच्चे दूध के साथ मिलाकर लगाएं ये पीली चीज, मिलेगा गोल्डन निखार
Ritika
Dec 24, 2025
चेहरे पर कच्चा दूध लगाना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
अगर आप रोजाना कच्चे दूध के साथ हल्दी को मिलाकर लगाते हैं तो गजब के फायदे देखने को मिल सकता है.
कच्चे दूध के साथ हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाने से गजब का गोल्डन निखार मिल सकता है.
खूबसूरत और दमकती त्वचा पाने के लिए आपको कच्चे दूध के साथ हल्दी को मिलाकर चेहरे पर लगाना चाहिए.
दाग-धब्बे और मुंहासे कम करने के लिए आपको रोजाना इस पेस्ट को लगाना चाहिए.
ये घरेलू पेस्ट टैनिंग को दूर करने के लिए भी मददगार साबित होता है.
त्वचा कोमल और मुलायम बनाने के लिए भी आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.