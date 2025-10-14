मिल्की स्किन पाने के लिए कॉफी पाउडर के साथ मिलाकर लगाएं ये हरी चीज
Ritika
Oct 14, 2025
आजकल लड़कियां अपनी बिगाड़ती स्किन से काफी ज्यादा परेशान हो गई हैं, महंगी-महंगी चीजों को लगाती हैं,लेकिन कुछ खास असर नहीं होता है.
आज आपको बताते हैं मिल्की स्किन पाने के लिए कॉफी पाउडर के साथ कौन सी हरी चीज को मिलाकर लगा सकते हैं.
मिल्की स्किन पाने के लिए कॉफी पाउडर के साथ विटामिन ई कैप्सूल को मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं.
आपको 1 कटोरी लेनी है और इसमें 1 चम्मच कॉफी पाउडर के साथ विटामिन ई कैप्सूल को मिला देना है.
इस पेस्ट को आपको हफ्ते में 3 दिन अपने चेहरे पर लगाना है.
चेहरे के दाग-धब्बों को दूर करके आपकी स्किन को चमकदार बनाता है.
स्किन ब्राइटनिंग के लिए भी आपको इस खास पेस्ट को लगाना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.