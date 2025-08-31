इस लाल फूल को पकाकर बालों में लगाने से बिना पार्लर जाए होंगे सिल्की हेयर!

Ritika
Aug 31, 2025

हर कोई अपने बालों को लंबा-घना बनाना चाहते हैं लेकिन केमिकल चीजों को लगाकर बाल पूरी तरह से खराब हो जाते हैं.

महंगे-महंगे केमिकल हेयर प्रोडक्ट्स की बजाय आप बालों में गुड़हल के फूल से बने हेयर मास्क को लगाना चाहिए.

इस गुड़हल के फूल से बने हेयर मास्क को पकाकर ही आपको अपने बालों में लगाना चाहिए.

बिना पार्लर जाए बालों को सिल्की बना सकते हैं.

हेयर फॉल प्रॉब्लम को खत्म करने में भी ये मास्क मददगार साबित होता है.

इस मास्क को बालों में लगाने से हेयर हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है.

बालों को तेजी से लंबा-घना बनाने के लिए भी ये मददगार हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें

