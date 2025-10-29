मौसम ठंडा होते ही होंठों पर पड़ने लगी हैं दरारें, अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, रहेंगे गुलाब की पंखुड़ियों से मुलायम
Saumya Tripathi
Oct 29, 2025
सर्दियां आते ही स्किन में रुखापन और होंठ फटाने की समस्या होने लगती है.
ऐसे में लोग डार्क लिप्स को पिंक बनाए रखने के लिए लिप बाम या फिर लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं.
अगर आप चाहते हैं कि आपके लिप्स नेचुरली पिंक रहें तो आप इस एक नुस्खे को अपना सकते हैं.
इसके लिए आपको चाहिए- सूखा घीसा हुआ चुकंदर, पेट्रोलियम जेली, नारियल तेल और विटामिन ई कैप्सूल.
अब एक बाउल में गर्म पानी लें और एक कटोरी में इन सब चीजों को एक साथ मिला लें.
जब ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएं तो इसे एक डिब्बी में भरकर रख लें.
रोज रात इस पेस्ट सोने से पहले लिप बॉम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
अगर आप इन घरेलू नुस्खों का रोज इस्तेमाल करते हैं तो आपके होंठ महीनेभर में गुलाबी नजर आ सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.