मौसम बदलते ही सूजकर लाल होने लगी हैं हाथ-पैर की उंगालियां, जल्द आराम पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे
Saumya Tripathi
Oct 29, 2025
अक्सर लोगों को सर्दियों के मौसम में हाथ-पैरों की उंगलियों में सूजन की शिकायत होने लगती है.
जिसकी वजह से उंगलियों में सूजन और असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है.
अगर आपको भी सर्दियों भी इस समस्या से परेशान हैं तो कुछ घरेलू नुस्खों का सहारा ले सकते हैं.
हाथ-पैर की उंगलियों की सूजन दूर करने के लिए गुनगुना पानी काफी बेहतर विकल्प हो सकता है.
इसके लिए आप पानी में नमक या फिर 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर 15 मिनट पैर डालकर बैठें, इससे आपको राहत मिल सकती है.
हीटर या ब्लोउर के सामने उंगुलियों में गरम सरसों के तेल लगाकर बैठें, इससे पैरों की खुजली खत्म हो जाएगी.
उंगुलियों की सूजन को कम करने के लिए लहसुन में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण फायदेमंद होता है. इसलिए हर रोज 1-2 कच्चा लहसुन खाएं.
एप्पल साइडर विनेगर और शहद का एकसाथ सेवन करने से भी उंगुलियों की सूजन से राहत मिल सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.