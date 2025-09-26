इन लोगों के लिए किसी जहर से कम नहीं है अश्वगंधा, तुरंत चेक करें लिस्ट

Saumya Tripathi
Sep 26, 2025

अश्वगंधा काफी चमत्कारी जड़ी-बूटी है.

इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल गुण कई बीमारियों में लाभकारी होते हैं.

लेकिन कई लोगों के लिए अश्वगंधा का सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

तो चलिए आपको बताते हैं कि किन लोगों को अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए.

जिन लोगों का बीपी लो रहता है उन्हें अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे ब्लड प्रेशर और नीचे जा सकता है.

गर्भवती औरतों को भी अश्वगंधा का सेवन न करने की सलाह दी जाती है.

अश्वगंधा में पाए जाने वाले तत्व, दिमाग को एक्टिव कर देते हैं, जिससे इन्सोमनिया यानी नींद न आने की दिक्कत हो सकती है.

वहीं डायबिटीज के मरीजों को भी अश्वगंधा का सेवन नहीं करना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

