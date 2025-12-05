दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए ये 4 सब्जियां, सेहत पर पड़ सकता है इसका बुरा असर
Reetika Singh
Dec 05, 2025
दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए ये 4 सब्जियां
सब्जियों को दोबारा गर्म करना इसकी पौष्टिकता को खत्म कर सकता है. साथ ही इसमें हानिकारक यौगिक बन सकते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसी 4 सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिसे दोबारा गर्म नहीं करनी चाहिए.
पालक और पत्तेदार साग
पालक में नाइट्रेट उच्च मात्रा में मौजूद होते हैं. ऐसे में इसे दोबारा गर्म करने पर ये टॉक्सिक नाइट्राइड में बदल सकते हैं, जिससे आपकी सेहत पर गंभीर खतरा हो सकता है.
चुकंदर
चुकंदर भी नाइट्रेट का अच्छा स्रोत है. ऐसे में इसे दोबारा गर्म करने से कंपाउंड नाइट्रोसामाइन में बदल सकते हैं, जो कार्सिनोजेनिक (कैंसरकारी) हो सकते हैं.
आलू
पकाए हुए आलूओं को रूम टेम्परेचर पर लंबे समय तक रखने के बाद दोबारा गर्म करने से क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है, जिससे बोटुलिज्म नाम की गंभीर बीमारी का रिस्क बढ़ सकता है.
मशरूम
मशरूम में मौजूद प्रोटीन और एंजाइन को जब दोबारा गर्म करते हैं, तो यह उसके स्ट्रक्चर को बदल सकता है, जिससे वो पचने में परेशानी बढ़ा सकता है और पेट से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है.
बचे हुए खाने को जल्दी खत्म कर दें
इन सब्जियों को पकाने के तुरंत बदा खा लेना चाहिए. अगर बचाना हो तो तुरंत फ्रिज में रखना चाहिए और एक दिन के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए, लेकिन दोबारा गर्म करने से बचना चाहिए.
पोषण की कमी
इन सब्जियों को बार-बार गर्म करने से पोषण की कमी हो सकती है. सब्जियों में मौजूद जरूरी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे पोषक तत्व काफी हद तक कम हो जाते हैं.
