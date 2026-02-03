पौधों को 'बेकिंग सोडा' बना सकता है हरा-भरा! जानें इस्तेमाल का सही तरीका
Reetika Singh
Feb 03, 2026
बेकिंग सोडा पौधों के लिए फायदेमंद है, इसके पौधों पर छिड़काव करने से फफूंद नहीं लगती. ये पत्तियों को काला होने से बचाता है और उन्हें हेल्दी रखने में मदद करता है.
वहीं चींटियों और छोटे कीड़ों को पौधों से दूर रखने के लिए भी बेकिंग सोडा एक अच्छा ऑप्शन है. यह केमिकल्स के बिना आपके बगीचे को हानिकारक कीटों से सुरक्षित रखता है.
गुलाब जैसे पौधों में बेकिंग सोडा का हल्का छिड़काव करने से फूल ज्यादा चमकदार और ताजे दिखते हैं. यह कलियों को खिलने में मदद कर पौधों को जीवंत बनाता है.
ईंटों के बीच या गमलों के आसपास उगने वाली अनचाही घास पर बेकिंग सोडा डालें. यह उन्हें सुखा देता है और आपके पौधों को ग्रोथ के लिए जगह देता है.
गमलों की सफाई और पुरानी मिट्टी को दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए भी सोडा का इस्तेमाल करें. यह बैक्टीरिया को खत्म कर पौधों के ग्रोथ के लिए अच्छा होता है.
