लिपस्टिक लगाने से पहले होंठ पर लगाएं ये चीज, कभी नहीं होंगे खराब लिप्स
एक्सफोलिएशन
लिपस्टिक लगाने से पहले हल्का एक्सफोलिएशन करना चाहिए, इससे होंठ के ड्राई और डेड स्किन हट जाते हैं. इसे करने के लिए होंठों पर हल्का लिप स्क्रब का इस्तेमाल करें, या गिले कपड़े से रगड़ें.
हाइड्रेट करें
लिपस्टिक लगाने से होंठों को हाइड्रेट करना जरूरी है. इसके लिए लिपस्टिक अप्लाई करने के 5 से 10 मिनट पहले लिप बाम लगाएं, इससे होंठ मुलायम रहेंगे.
प्राइमर
लिपस्टिक लगाने से पहले लिप प्राइमर का इस्तेमाल करें. इससे लिपस्टिक लंबे समय तक टिका रहता है और लिपस्टिक को फैलने से रोकता है.
फाउंडेशन/कंसीलर
अगर आप हेवी मेकअप कर रही हैं, तो लिपस्टिक लगाने से पहले होंठों पर थोड़ा फाउंडेशन या कंसीलर लगा लें. इससे लिपस्टिक का एक जैसा रंग दिखता है और शेड का रंग उभर के आता है.
नमी दें
आप चाहें तो, लिपस्टिक लगाने से पहले ग्लिसरीन या नारियल तेल की एक पतली लेयर लगा सकते हैं. इससे लिपस्टिक लगाने के बाद होंठ ड्राई नहीं लगते.
लिप लाइनर
लिपस्टिक को और डिफाइन करने के लिए लिप लाइनर का इस्तेमला कर सकते हैं. लिपस्टिक के शेड से मिलता-जुलता लिप लाइनर लिपस्टिक से पहले लगाएं. इससे लिपस्टिक फैलना नहीं है.
गर्म पानी से सेंके
अगर आपके होंठ बहुत ड्राई हों, तो हल्के गर्म पानी से रूई से होंठों को कुछ देर के लिए सेंके. इससे ड्राइनेस कम होती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.