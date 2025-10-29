रात में सोने से पहले गुलाबजल में इस 1 को मिलाकर करें फेस मसाज, सुबह मिलेगा सोने-सा निखार
Saumya Tripathi
Oct 29, 2025
ग्लोइंग स्किन और त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लोग अक्सर गुलाब जल का इस्तेमाल करते हैं.
आज हम आपको बताएंगे गुलाब जल के साथ 1 ऐसी चीज मिलाकर लगाने के जबरदस्त फायदों के बारे में, जिसका सीक्रेट हर कोई आपसे पूछेगा.
गुलबाजल एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर होता है. जिसका इस्तेमाल विटामिन ई के कैप्सूल करने के साथ करने से काफी सारे फायदे होते हैं.
Vitamin E कैप्सूल को गुलाबजल में मिलाकर लगाने से स्किन को ठंडक मिलती है. इससे त्वचा की जलन जैसी समस्या दूर होती है.
चेहरे पर पिंपल्स के बाद जिद्दी दाग-धब्बों को हटाने के लिए विटामिन ई कैप्सूल और गुलाबजल को लगा सकते हैं. इससे स्किन टोन भी बेहतर होता है.
Vitamin E और गुलाब जल लगाने से चेहरा नेचुरली तरीके से मॉइश्चराइज रहता है. इसमें मौजूद गुण स्किन में नमी लाते हैं.
त्वचा के रुखेपन को दूर करने के लिए Vitamin E और गुलाबजल को मिक्स करके लगाए. इससे स्किन हाइड्रेट होती है.
Vitamin E का 1 कैप्सूल को काटकर ऑयल निकाल लें और गुलाबजल के साथ अच्छे से मिक्स करके रात में सोते समय लगा लें. सुबह उठने के साथ ही इसे नॉर्मल पानी से धुल लें.
