डिप्रेशन का शिकार होने से पहले दिखते हैं ये संकेत, इन लक्षणों को पहचान कर करें अपनों की रक्षा
Shilpa
Sep 06, 2025
डिप्रेशन की समस्या
आज के समय में पता ही नहीं चलता है कब स्ट्रेस या फिर तनाव लेते-लेते इंसान डिप्रेशन का शिकार हो गया है.
मेंटल हेल्थ
आजकल की लाइफस्टाइल में अधिकतर लोग मेंटल हेल्थ की समस्या से अकेले जुझ रहे हैं.
मेंटल हेल्थ अकेले जुझ रहे हैं अधिकतर लोग
आज के समय में इंसान मेंटल हेल्थ से काफी हद तक अकेले जुझ रहे हैं. आइए जानते हैं डिप्रेशन का शिकार होने से पहले क्या-क्या संकेत नजर आते हैं.
नॉर्मल दिखाना
ऐसे इंसान अपने आपको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से वह बहुत अकेले होते हैं. किसी से बात नहीं करते हैं. मिलना-जुलना अवॉइड कर देते हैं.
अचानक बात कम करना
अगर आपका करीबी अचानक बात करना कम कर देता है, या फिर चुप-चुप रहने लगता है तो यह डिप्रेशन का संकेत हो सकता है.
कॉन्फिडेंस की कमी
अगर कोई हर समय दुखी रहती है, ऐसे में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है तो वह डिप्रेशन का संकेत हो सकता है.
अचानक स्वभाव का चिड़चिड़ा होना
अगर आपके दोस्त, या फिर करीबी इंसान का स्वभाव अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर बात-बात पर गुस्सा करने लगता है तो इसे नजरअंदाज ना करें. बल्कि अपने करीबी से बात करें.
सदमा भी हो सकता कारण
कई बार किसी गहरे सदमें की वजह से भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो सकता है.
ऐसे समय पर क्या करना चाहिए
अगर आपको लग रहा है कि आपका करीबी डिप्रेशन का शिकार है तो आपको उससे बात करना चाहिए. डॉक्टर के पास जाएं.
disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.