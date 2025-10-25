हाथ-पैर मोड़ते ही हड्डियों से आती है चट-चट की आवाज, डाइट में शामिल करें कैल्शियम से भरपूर ये सफेद दाने
Saumya Tripathi
Oct 25, 2025
सेहत के लिए तिल का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. इनकी गर्म तासीर कई सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं.
आयुर्वेद से लेकर डाइटिशियन बताते हैं कि मु्ट्ठीभर तिल में 1 गिलास दूध के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है.
तिल के बीजों में दूध से 5 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है. इसमें मौजूद मिनरल हड्डियों को मजबूती देने का काम करते हैं.
सफेद तिल में प्रोटीन, फाइबर और कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि बालों को सफेद होने से बचाते हैं.
दिन में 1-1 चम्मच खाने से बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है. इससे बालों का झड़ना-टूटना, समय से पहले सफेद होने जैसी समस्याएं दूर रहती है.
वहीं, मुट्ठीभर तिल में 100 ग्राम पालक जितना आयरन और काफी सारी चॉकलेट्स जितना मैग्नीशियम भी मौजूद होता है.
आयरन खून बनाने और मैग्नीशियम दिल, दिमाग, हड्डियों और बेहतरीन नींद में मददगार होते हैं.
सफेद तिलों का सेवन सूखा नारियल, कद्दू के बीज, अलसी के बीज, आंवला पाउडर, धागे वाली मिश्री को साथ में मिलाकर पाउडर या लड्डू बनाकर कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.