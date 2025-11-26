दादी-नानी नाभि में क्यों तेल लगाने की देते हैं सलाह, जानें कौन सा ऑयल है सबसे बेस्ट?
Reetika Singh
Nov 26, 2025
नाभि में तेल लगाने के फायदे
दादी-नानी से लेकर डॉक्टर तक नाभि में तेल लगाने की सलाह देते आए हैं. ऐसा माना जाता है कि यह बॉडी के कई जरूरी नसों और चक्रों को शांत करने में मदद करता है.
मुलायम और हाइड्रेटेड स्किन
नाभि में तेल लगाने से स्किन मुलायम और हाइड्रेटेड होती है. खासतौर पर ड्राई स्किन, फटे होंठ और आंखों के आसपास की ड्राइनेस इसको कम करने में मदद करती है.
डाइजेशन में सुधार
रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से अपच, सूजन और कब्ज जैसी पेट की समस्याओं में आराम मिल सकता है, जिससे डाइजेशन में सुधार होता है.
टॉक्सिन्स
माना जाता है कि ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और शरीर के अंदरूनी हिस्से को पोषण देता है, जिससे स्वास्थ्य बेहतर होता है.
इंफेक्शन और मुंहासों
नीम का तेल नाभि में डालने से इंफेक्शन और मुंहासों को दूर करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसमें मजबूत एंटी-बैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं.
सरसों का तेल
नाभि में सरसों का तेल (Mustard Oil) लगाने से जोड़ों के दर्द और रूखे होंठों से छुटकारा मिल सकता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है.
नारियल का तेल
नारियल या जैतून का तेल स्किन को नाभि में लगाने से स्किन को गहराई से पोषण मिलता है. साथ ही स्किन पोषण भी मिलता है.
बादाल का तेल
नाभि में बादाल का तेल लगाने से स्किन की रंगत में सुधार आता है. साथ ही इससे चेहरे की चमक भी बढ़ती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.