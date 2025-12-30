क्या सच में डार्क चॉकलेट से कम होता है पीरियड्स का दर्द? जानें..
Reetika Singh
Dec 30, 2025
डार्क चॉकलेट मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है, ऐसे में पीरियड्स में इसके सेवन से यूटेरस को आराम मिलता है. इससे पीरियड्स के दौरान होने वाले क्रैम्प्स और ऐंठन में काफी राहत मिलती है.
डार्क चॉकलेट के सेवन से बॉडी में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे 'फील गुड' हार्मोन्स बढ़ते हैं. ये हार्मोन्स स्ट्रेस को कम करने के साथ मूड को बेहतर बनाते हैं.
पीरियड्स में ब्लड लॉस होता है, ऐसे में आयरन से भरपूर डार्क चॉकलेट इस वक्त खाना अच्छा होता है. ये कमजोरी और थकान को दूर करता है.
डार्क चॉकलेट में मौजूद पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर में वॉटर रिटेंशन को रोकता है. इसके सेवन से पेट फूलने और भारीपन की समस्या काफी हद तक कम होती है.
डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनोइड्स एंटी-ऑक्सीडेंट का काम करते हैं. ऐसे में ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और दर्द सहने की ताकत देते हैं.
पीरियड्स के दौरान कुछ महिलाओं हार्मोनल बदलाव के कारण मीठा खाने की क्रेविंग होती है. ऐसे में डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा सेहत खराब किए बिना क्रेविंग शांत करता है.
एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होने के कारण डार्क चॉकलेट के सेवन से बॉडी की अंदरूनी सूजन कम होती है. यह नेचुरल पेनकिलर की तरह काम करता है और मेंटल पीस देता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.