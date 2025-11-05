खजूर के बीज के इतने सारे जादुई फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप!
Ritika
Nov 05, 2025
खजूर का सेवन आपको रोजाना करना चाहिए आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट होता है.
कई सारे लोग खजूर के बीज को कचरा समझकर फेंक देते हैं.
आज आपको बताते हैं खजूर के बीज के कई सारे जादुई फायदो के बारे में.
खजूर के बीजों को पीसकर 1 गिलास पानी में मिलाकर पीने से पाचन से जुड़ी दिक्कत दूर होती है.
खजूर के बीजों का तेल बालों में लगाने से बालों को मजबूती मिलती है.
खजूर के बीजों को पीसकर इसका पेस्ट चेहरे पर भी आप लगा सकते हैं.
खजूर के बीजों का पाउडर का सेवन गुनगुने पानी के साथ करने से ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल में भी किया जा सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.