सुबह के समय रोजाना करें मलासन, शरीर को मिल सकते हैं इतने कमाल के फायदे
Ritika
Jan 12, 2026
शरीर को फिट रखने के लिए योगासन रोजाना करना जरूरी होता है.
सुबह के समय मलासन करने से आपको कई फायदे देखने को मिल सकते हैं.
पाचन क्रिया में सुधार के लिए आपको मलासन को रोजाना करना चाहिए.
तनाव की समस्या से भी आपको राहत मिल सकती हैं.
ब्लड सर्कुलेशन में सुधार के लिए भी ये आसान फायदेमंद होता है.
रोजाना करने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है.
शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए मलासन को करना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.