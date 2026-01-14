रोजाना इस सब्जी का एक घूंट जूस निकालकर पीने से शरीर में दिख सकते हैं ये बदलाव!

Ritika
Jan 14, 2026

करेला के कड़वेपन की वजह से इसको कोई भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता है.

आपको बता दें रोजाना करेले का जूस पीने से कई तरह के फायदे आपको मिल सकते हैं.

अगर आप रोजाना करेले का जूस पीते हैं, तो आप खून को साफ कर सकते हैं.

इम्यूनिटी को बढ़ने के लिए भी आपको रोजाना करेले का जूस पीना चाहिए.

ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है.

बढ़ते वजन को भी कम करता है.

पाचन से जुड़ी समस्या को भी दूर कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

