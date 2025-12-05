रोजाना खाली पेट उबालकर पिएं इस हरे पत्ते का पानी, शरीर में दिख सकते हैं ये कमाल के फायदे

Ritika
Dec 05, 2025

सहजन जिसे ड्रमस्टिक या मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती है.

सहजन की पत्तियों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम और भी कई जरूर तत्व होते हैं.

अगर आप रोजाना खाली पेट सहजन की पत्तियों को उबालकर इसका पानी पीते है, तो कमाल के फायदे मिल सकते हैं.

रोजाना खाली पेट सहजन की पत्तियों को उबालकर 1 गिलास पानी पीने से पेट की सारी गंदगी दूर हो सकती है.

कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी ये पत्तियां मददगार होती हैं.

बढ़े हुए वजन से अगर आप परेशान हैं, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं.

इम्युनिटी बढ़ाने के लिए ये फायदेमंद है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

VIEW ALL

कूड़ा समझकर ना फेंके मटर के छिलके, ऐसे बनाएं टेस्टी और हेल्दी सूप

क्रॉलर इयररिंग्स के मॉडर्न डिजाइंस हैं शानदार, बजट में मिलेगा परफेक्ट लुक

स्किन के साथ कई अन्य समस्याओं में मददगार है ये चीज, सस्ते दाम पर बाजार में मौजूद

फाइनेंशियली मजबूत होना है तो कभी न करें ये 8 गलती, सफलता की राह में बन सकती है रोड़ा
Read Next Story