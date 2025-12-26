रोजाना सुबह खाली पेट पिएं ये खास रस, सर्दियों में कई बीमारियों में मिलेगी राहत!
Ritika
Dec 26, 2025
सर्दियों में हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां आने लग जाती है.
अगर आप भी सर्दियों में कई बीमारियों से राहत पाना चाहते हैं, तो आपके लिए अदरक फायदेमंद साबित हो सकता है.
अगर आप रोजाना खाली पेट अदरक का रस पीते हैं, तो कई बीमारियों के खतरे से बचाव हो सकता है.
अदरक के रस पीने से बढ़ते वजन से छुटकारा मिल सकता है.
सर्दियों में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है.
शरीर के सूजन को कम करने में भी मददगार साबित होता है.
सर्दियों में होने वाले मांसपेशियों के दर्द से आपको राहत दिलाता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.