रात में सोने से पहले इस तेल से करें फेस मसाज, सुबह तक मिलेगी खिली-खिली त्वचा
Ritika
Jan 19, 2026
स्किन की देखभाल काफी ज्यादा जरूरी होती है.
रात में सोने से पहले अगर आप बादाम के तेल से फेस मसाज करते हैं, तो गजब के फायदे नजर आ सकते हैं.
बादाम के तेल से आपको रोजाना फेस मसाज करनी चाहिए.
स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए ये आपकी मदद कर सकता है.
दाग-धब्बे, पिगमेंटेशन को दूर करता है.
दिनभर चेहरे को खिला-खिला रखता है.
झुर्रियों, काले घेरों में भी सुधार करने का काम करता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.