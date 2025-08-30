विटामिन B12 का भंडार है किचन में रखा ये मसाला, चिकन-अंडे से कई गुना है पावरफुल
Saumya Tripathi
Aug 30, 2025
विटामिन B12 शरीर के लिए सबसे जरूरी माना जाता है, इसकी कमी से शरीर में थकान, कमजोरी, मानसिक भ्रम और एनीमिया जैसी दिक्कत हो सकती हैं.
इंडियन किचन में ऐसे कई मसाले हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी लाभकारी हैं, उनमें से एक है अजवाइन जो विटामिन बी12 का बेस्ट सोर्स माना जाता है.
अजवाइन विटामिन बी12 का बेहतरीन सोर्स के साथ-साथ विटानिम K, विटामिन बी, विटामिन A, विटामिन C और विटामिन B2 (राइबोफ्लेविन) और B6 (पाइरिडोक्सिन) का भी बेस्ट सोर्स है.
अजवाइन विटामिन बी 12 की कमी दूर करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है, तो जानते हैं इसका सेवन आप कैसे कर सकते हैं...
अजवाइन का सेवन आप डाइट में कई तरह से कर सकते हैं, इसे सब्जी, दाल में तड़का लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है.
इसके अलावा आप इसे सुबह खाली पेट पानी में उबालकर पी सकते हैं या खाना खाने के बाद थोड़ी-सी अजवाइन चबा सकते हैं.
अजवाइन के पानी का नियमित सेवन आंतों को शांत करने और पाचन को बेहतर करने में मददगार होता है.
कब्ज, गैस और एसिडिटी से राहत दिलाने, वजन कम करने और दिल की सेहत में सुधार करने में यह अच्छा रहता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.