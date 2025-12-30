भागदौड़ भरी जिंदगी में चाहिए सुकून? शांति और एकाग्रता के लिए रोज करें ये काम
Reetika Singh
Dec 30, 2025
रोज सुबह उठकर मोबाइल देखने के बजाय 2 मिनट शांति से बैठें. अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें और नए दिन के लिए आभार व्यक्त करें.
सुबह उठने के बाद आप जो भी सबसे पहले खा रहे हैं, या दिन भर जो भी खाते हैं. उसे पूरा स्वाद लेकर खुशी से खाएं. ये छोटी आदत आपके वर्तमान पल को खुशनुमा बना सकती है.
चलते समय अपने कदमों की आहट और जमीन से आपके स्पर्श को महसूस करें. ये आपको मेंटल तरीके से जमीन से जोड़े रखेगी.
पूरे दिन में जब भी स्ट्रेस फील हो, तो तीन बार लंबी और गहरी सांस लें. इससे आपके ब्रेन को शांत होने का इशारा मिलता है.
खाना खाते समय टीवी या फोन देखने के बजाय हर निवाल को धीरे-धीरे चबाएं और उसके स्वाद को इंज्योज करके खाएं.
जब कोई आपके बात करें, तो उसकी बातों को ध्यान से सुनना शुरू करें. दूसरों की बातों को सुनना और उन्हें ध्यान देना माइंडफुलनेस का एक अहम हिस्सा है.
रात में सोने से पहले दिनभर की अच्छी बातों को याद करें और उसके लिए आभार व्यक्त करें. शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ दें और शांति से गहरी नींद में सो जाएं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.