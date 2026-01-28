काम के प्रेशर में घबराता नहीं, डटकर सामना करता है एक अच्छा मैनेजर; अपनाता है ये खास तरीके
Reetika Singh
Jan 28, 2026
एक अच्छा मैनेजर प्रेशर में अपना आपा नहीं खोता. वे शांत और स्खिर दिमाग से फैसला करता है, जिससे पूरी टीम का कॉन्फिडेंस और भरोसा बना रहता है.
मुश्किल समय में टीम को मैनेजर की जरूरत होती है. ऐसे में टीम को भ्रम से बचाने के लिए मैनेजर साफ और सीधी बात करता है. सटीक बातचीत से गलतफहमियां दूर होती है और काम बनी रहती है.
स्ट्रेस के बीच भी समय बर्बाद किए बिना सही फैलता लेना एक अच्छी लीडर की पहचान है. आपकी समझदारी और तेजी ही प्रोजेक्ट को मुश्किल समय से बाहर निकालती है.
एक समझदार मैनेजर प्रेशर में सारा काम खुद करने के बजाय टीम की काबिलियत पर भरोसा करें. इस वक्त वह सही इंसान को सही जिम्मेदारी सौंपना ही प्रेशर को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है.
अच्छा मैनेजर चुनौतियों में अपना पॉजिटिव रवैया दिखाता है, जो टीम के लिए बूस्टर का काम करता है. पॉजिटिव रहने से मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को पाया जा सकता है.
सफल मैनेजर गलतियों पर बहस करने से बजाय समाधान ढूंढने में फोकस करते हैं. यही लचीलापन उन्हें और उनकी टीम को हर मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.