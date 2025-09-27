सावधान! शरीर में दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं डेंगू के संकेत, तुरंत पहुंच जाएं डॉक्टर के पास
Saumya Tripathi
Sep 27, 2025
डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मच्छर के काटने से फैलता है.
इसके लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 4 से 10 दिन बाद दिखाई देते हैं और 2 से 7 दिन तक रह सकते हैं.
डेंगू होने पर अचानक, बहुत तेज बुखार आता है.
इस दौरन तेज सिरदर्द खासकर आंखों के पीछे तेज दर्द होता है.
शरीर में बहुत तेज दर्द होना, जिसे अक्सर "हड्डी तोड़ बुखार" भी कहा जाता है.
त्वचा पर लाल चकत्ते जो आमतौर पर बुखार आने के 2 से 5 दिन बाद दिखाई दे सकते हैं.
इस दौरान आपको उल्टी, मतली, थकान और कमजोरी होने लगती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.