56 साल की भाग्यश्री से जानें डार्क सर्कल्स और झाइयों को कम करने का जबरदस्त सीक्रेट!

Ritika
Sep 01, 2025

56 साल की भाग्यश्री अपनी फिटनेस और खूबसूरती के लिए काफी जानी जाती है आए दिन सोशल मीडिया पर स्किन और सेहत से जुड़े टिप्स को देती हैं.

आज आपको बताते हैं डार्क सर्कल्स और झाइयों को कम करने के लिए भाग्यश्री ने क्या बताया है?

डार्क सर्कल्स और झाइयों के लिए भाग्यश्री ने केले के छिलके का सीक्रेट बताया है.

चेहरे पर केले के छिलकों का फेस मास्क बनाकर लगाने से झाइयों को कम कर सकते हैं.

आंखों के नीचे काले घेरों में केले के छिलके को रगड़ने से डार्क सर्कल्स को कम कर सकते हैं.

केले के छिलके में हल्दी और हल्की सी चीनी को डालकर लगाने से आप चेहरे की गंदगी को दूर कर सकते हैं.

केले के छिलके स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

VIEW ALL

पेट में चिपकी सारी गंदगी को दूर करने के लिए रोजाना बासी मुंह पी सकते हैं इन चीजों का पानी!

काले पड़े होठों को गुलाबी बनाने के लिए कमाल के हैं ये 5 घरेलू उपाय!

रात में गलती से भी न खाएं ये चीजें, पेट बन सकता है गैस का गोला!

शादीशुदा महिलाओं के लिए बेस्ट हैं लेटेस्ट मंगलसूत्र ब्रेसलेट, मिलेगा डिफरेंट लुक!

Read Next Story