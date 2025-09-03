2 रुपये में निकल जाएगा गर्दन पर जमा मैल, बस ऐसे करें इस्तेमाल
अक्सर आपने देखा होगा कि गर्दन पर कालापन जमा होने लगता है.
जिसे साफ करने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं.
अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो इस 1 चीज से इसका सामधान पा सकते हैं.
इसके लिए आपको चाहिए- आधा नींबू का टुकड़ा, चुटकीभर हल्दी, कॉफी पाउडर, नारियल का तेल और शैंपू.
अब इन चीजों को अच्छे से मिक्स करके गर्दन पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें.
फिर इसे हल्के हाथों से साफ करें.
रेगुलर इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से गले का कालापन साफ किया जा सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है.हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.