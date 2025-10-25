बदलते मौसम के साथ सर्दी-खांसी ने जकड़ लिया है शरीर, तो तुरंत अपनाएं ये घरेलू नुस्खा
Saumya Tripathi
Oct 25, 2025
बदलते मौसम के साथ इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. जिसकी खांसी-जुकाम और बुखार होने लगता है.
खांसी-जुकाम होने पर सबसे ज्यादा तकलीफ कफ और बलगम की वजह से होने लगती है.
अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं.
अदरक में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण के साथ जिंजरोल तत्व भी मौजूद होते हैं.
अदरक और शहद का अर्क बनाकर पीने से लगातार आने वाली खांसी से छुटकारा पाया जा सकता है.
तुलसी में एंटी इंफ्लामेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो गले में बढ़ने वाले संक्रमण को कम करता है.
तुलसी की पत्तियों के साथ 1 या 2 लौंग के साथ उबालकर पीने से गले की खराश और सर्दी-जुकाम से राहत मिल सकती है.
दालचीनी आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती है. साथ ही इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग तत्व मौजूद होते हैं, इसे सौंफ, अदरक के साथ उबालकर पीने से भी सर्दी-जुकाम में आराम मिल सकता है.
हल्दी एंटी इंफलामेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है. 1 कप पानी में चुटकीभर उबालकर पीने से गले के संक्रमण को दूर में मदद मिलती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.