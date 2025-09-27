हड्डियों से आती है 'चट-चट' की आवाज, डाइट में शामिल करें कैल्शियम से भरपूर ये 5 चीजें
Saumya Tripathi
Sep 27, 2025
शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां कमजोर और खोखली होने लगती हैं.
जिसकी पूर्ति के लिए लोग डाइट में दूध-पनीर आदि शामिल करते हैं, जो कि हड्डियों और नसों को भरपूर ताकत देते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसी सस्ती चीजों के बारे में, जिसमें दूध-पनीर से ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है, तो चलिए बताते हैं..
चिया सीड्स में अच्छी मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है. जो कि हड्डियों को मजबूत बनता है. साथ ही, यह प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है.
राजगीरा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मौजूद होता है, जो कि हड्डियों को मजबूती के साथ-साथ शरीर में आयरन की कमी को पूरा करता है.
रोजाना 1-2 चम्मच कद्दू के बीज का पानी में लगभग आधा गिलास दूध जितना कैल्शियम मौजूद होता है.
सहजन यानी मोरिंगा के पत्तों में दूध से 4x कैल्शियम मौजूद होता है. इसका पाउडर बनाकर गुनगुने पानी में पिएं.
सफेद तिल में 8 गुना से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, इसके लड्डू बनाकर आप डाइट में शामिल कर सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.