बादाम और अखरोट को फायदों में मात देता है सूखा मेवा, डायबिटीज और हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद
Lalit Kishor
Nov 11, 2025
ड्राई फ्रूट्स और नट्स फायदेमंद
बॉडी के लिए जिस तरह फल, सब्जियां फायदेमंद होते हैं, उसी तरह ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी काफी फायदेमंद माने जाते हैं.
बादाम और अखरोट के फायदे
हेल्थ के लिए फायदेमंद ड्राई फ्रूट्स की लिस्ट में बादाम और अखरोट भी शामिल हैं.
ब्राजील नट्स ज्यादा फायदेमंद
हालांकि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स में देखा जाए तो बादाम और अखरोट के मुकाबले ब्राजील नट्स अधिक फायदेमंद हैं.
ब्राजील नट्स के फायदे
ब्राजील नट्स जिंक, पोटैशियम और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स के चलते बहुत ही फायदेमंद है.
डाइबिटीज में फायदेमंद
ब्राजील नट्स डायबिटीज के मरीज के लिए भी फायदेमंद माने जाते हैं.
दिल के लिए फायदेमंद
ब्राजील नट्स अच्छे पोषक तत्वों के चलते हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा ऑप्शन माना जाता है.
स्किन के लिए फायदेमंद
ब्राजील नट्स में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में मददगार माने जाते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें, तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.