क्या सच में केले खाने से बढ़ सकता है शुगर लेवल?

Saumya Tripathi
Sep 14, 2025

केले में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है.

लेकिन केले को लेकर मन में शंका बनी रहती है कि केलों का सेवन करने से शुगर लेवल बढ़ सकता है.

केले में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट शरीर में रक्त शर्करा को बढ़ाते हैं, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसके सेवन से बचना चाहिए.

वहीं, केले में फाइबर भी होता है, जो रक्त शर्करा लेवल को कम कर सकता है, इसलिए आप खाना खाने के बाद एक या दो केला खा सकते हैं.

पके हुए केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मध्यम होता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए पके केले का सेवन करने से बचें.

वहीं कच्चे केले का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबीटीज के मरीजों को कच्चे केले का सेवन कर सकते हैं.

केले पोटेशियम से भरपूर होता है. जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

