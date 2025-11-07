नारियल तेल से ज्यादा फायदेमंद और कारगर है ये ऑयल, बालों के लिए सर्दियों में काफी असरदार
Lalit Kishor
Nov 07, 2025
नारियल तेल के फायदे
सर्दियों में बालों और स्किन के लिए नारियल तेल बहुत फायदेमंद माना जाट है. इसके कई अन्य फायदे भी होते हैं.
नारियल तेल से ज्यादा फायदेमंद अरंडी का तेल
हालांकि बालों और स्किन सहित कई चीजों और समस्याओं में अरंडी के तेल को नारियल ऑयल से अधिक फायदेमंद माना गया है.
अरंडी के तेल में न्यूट्रिएंट्स
अरंडी का तेल प्रोटीन और खनिज के साथ ही विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है.
अरंडी का तेल बालों के लिए फायदेमंद
अच्छे न्यूट्रिएंट्स के चलते अरंडी का तेल बालों की ग्रोथ के लिए असरदार होता है.
स्किन के लिए फायदेमंद
अरंडी का तेल स्किन के लिए भी असरदार और कारगर हो सकता है. इसमें कई अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं.
अरंडी का तेल लिवर के लिए फायदेमंद
पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होने के कारण लिवर के लिए भी अरंडी के तेल को अच्छा माना जाता है.
डिप्रेशन में अरंडी का तेल फायदेमंद
अरंडी का तेल डिप्रेशन से राहत दिलाने में भी कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.