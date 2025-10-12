दांतों की जिद्दी कैविटी के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये घरेलू नुस्खे, इस तरह दिलाएंगे राहत
Lalit Kishor
Oct 12, 2025
दांतों में कैविटी की समस्या
अक्सर दांतों के खराब होने का बड़ा कारण कैविटी होती है. इससे दांत खोखले भी होने लगते हैं.
दांतों में दर्द आम है
कैविटी लगने से दांतों में दर्द होना स्वाभाविक है. हालांकि दर्द तेज होने से परेशानी बढ़ जाती है.
घरेलू नुस्खे हैं काम के
अगर आप कैविटी के दर्द से आराम पाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं.
सरसों का तेल, हल्दी और नमक का पेस्ट
कैविटी से राहत के लिए कुछ दिन तक लगातार सरसों का तेल, हल्दी और नमक को मिलाकरपेस्ट की तरह दांतों पर इस्तेमाल करें.
गर्म पानी और हींग से कुल्ला
कैविटी होने पर हींग के गर्म पानी से कुल्ला करें तो राहत मिल सकती है.
लौंग का तेल है असरदार
दांतों में लौंग का तेल लगाने से भी आपको काफी राहत मिल सकती है.
फिटकरी और सेंधा नमक का मिश्रण
दांतों में फिटकरी और सेंधा नमक के मिश्रण से भी आपको कैविटी के दर्द से राहत मिल सकती है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया, यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़े तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.