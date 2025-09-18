सुबह खाली पेट चुटकीभर सौंफ के साथ चबाएं ये 1 चीज, सेहत में लग जाएंगे चार चांद!
Saumya Tripathi
Sep 18, 2025
सौंफ और गुड़ दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. इन दोनों को साथ खाने से शरीर में कई फायदे नजर आते हैं.
सौंफ और गुड़ का मिश्रण पाचन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है. इसमें मौजूद गुण गैस, एसिडिटी, और पेट फूलने जैसी समस्याओं को कम करते हैं.
गुड़ आयरन का अच्छा सोर्स है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है.
वहीं, सौंफ के साथ इसे खाने से शरीर को आयरन को अवशोषित करने में मदद मिलती है.
सौंफ में मौजूद सुगंधित तेल मुंह की दुर्गंध को दूर करते हैं और सांसों को ताजा रखते हैं.
गुड़ के साथ इसका सेवन करने से यह एक प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर का काम करता है. जिससे दांतों और मसूड़ों की सेहत भी अच्छी रहती है.
सौंफ भूख को नियंत्रित करने में मदद करती है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है. गुड़ एक प्राकृतिक स्वीटनर है, जो रिफाइंड शुगर की क्रेविंग को कम करता है.
इस मिश्रण को खाने से आप बेवजह की चीजें खाने से बचते हैं, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.