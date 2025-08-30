सुबह बासी मुंह एक टुकड़े गुड़ के साथ खाना शुरू कर दें ये 1 सफेद चीज, पानी की तरह बह जाएगी शरीर में जमा गंदगी!
Saumya Tripathi
Aug 30, 2025
हम कुछ भी हेल्दी या अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर नजर आता है.
ऐसे में हमेशा हेल्दी चीजों को खाने की सलाह दी जाती है, तो चलिए आपको बताते हैं गुड़ के साथ 1 चीज खाने के फायदों के बारे में..
लहसुन और गुड़ का सेवन करने से शरीर में गजब के फायदे नजर आ सकते हैं...
लहसुन में मैंगनीज, विटामिन बी6, विटामिन-सी, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियन और एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं.
गुड़ में मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, विटामिन-सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.
यदि आप बासी मुंह लहसुन और गुड़ खाते हैं तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी. ये दोनों चीजें कैल्शियन का बेस्ट और रिच सोर्स हैं.
जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है उनके लिए गुड़ और लहसुन का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. इनमें विटामिन-सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है.
जिन लोगों को हीमोग्लोबिन कम है उन्हें रोजाना लहसुन और गुड़ का सेवन करना चाहिए. इसमें मौजूद आयरन शरीर के लिए बेस्ट होता है.
गुड़ और लहसुन में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और यह दिल के लिए काफी अच्छा होता है. ऐसे में रोजाना इसका सेवन करना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.