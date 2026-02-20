रोजाना 2-3 इस कड़वी पत्तियों को चबाने से मिल सकते हैं कई जबरदस्त फायदे
Ritika
Feb 20, 2026
नीम आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है.
अगर आप रोजाना 2-3 नीम की पत्तियों को चबाते हैं, तो कमाल के फायदे मिल सकते हैं.
इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए रोजाना नीम की पत्तियों को चबाना चाहिए.
त्वचा के कील-मुंहासे से भी आपको राहत दिलाता है.
अगर आप नीम की पत्तियों को चबाते हैं, तो पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं.
डायबिटीज कंट्रोल में रहती है.
सांस की बदबू से भी आपको राहत मिलती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.