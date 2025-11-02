दिल के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है ये छोटी सी चीज, सर्दियों में इम्यूनिटी भी रहेगी एकदम मजबूत
Lalit Kishor
Nov 02, 2025
चिरौंजी खाने के फायदे
हेल्थ के लिए चिरौंजी बहुत ही फायदेमंद और असरदार मानी जाती है. इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स कई हेल्थ प्रॉब्लम्स में कगार होते हैं.
एनर्जी के लिए फायदेमंद
चिरौंजी में बॉडी को एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं.
डाइजेशन के लिए फायदेमंद
चिरौंजी में फाइबर की की मौजूदगी होती है. ऐसे में डाइजेशन के लिए यह काफी फायदेमंद है.
स्किन के लिए फायदेमंद
चिरौंजी में कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में मददगार हो सकते हैं.
दिल के लिए फायदेमंद
चिरौंजी में मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते है. इसलिए हेल्थ के लिए यह कारगर है.
इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद
चिरौंजी में जिंक और सेलेनियम होने से सर्दियों में इसे इम्यूनिटी की मजबूती के लिए भी अच्छा विकल्प माना जाता है.
हड्डियों के लिए फायदेमंद
चिरौंजी में कैल्शियम और फास्फोरस होता है. इसलिए यह हड्डियों की मजबूती के लिए काफी फायदेमंद है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.