किचन में रखे-रखे खराब हो रही इन चीजों से साफ करें गर्दन का कालापन, हफ्तेभर में चेहरे से मैच होगा कलर
Saumya Tripathi
Sep 12, 2025
कई बार धूप, प्रदूषण और सही से सफाई न करने की वजह से गर्दन पर कालापन जम जाता है.
इसे दूर करने के लिए आप किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
जो अक्सर किचन में रखे-रखे खराब हो रही होती हैं तो चलिए जानते हैं इन घरेलू नुस्खों के बारे में...
आलू में प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो त्वचा की रंगत को हल्का करने में मदद करते हैं.
आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकालकर इसे रुई की मदद से अपनी गर्दन पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें और सूख जाने के बाद धुल लें.
फिर 15 मिनट बाद स्क्रब करते हुए इसे धो लें. हफ्ते भर इसे इस्तेमाल करने से आपकी गर्दन साफ हो जाएगी.
नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो दाग-धब्बों को हल्का करता है, और शहद त्वचा को नमी देता है.
एक चम्मच नींबू के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर गर्दन के काले हिस्से पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें.
बेसन, दही और हल्दी- बेसन गंदगी हटाता है, दही लैक्टिक एसिड से त्वचा को एक्सफोलिएट करता है, और हल्दी रंगत निखारती है.
दो चम्मच बेसन में एक चम्मच दही और एक चुटकी हल्दी मिलाकर पेस्ट बना लें, इसे गर्दन पर लगाएं और सूखने के बाद हल्के हाथों से रगड़ते हुए साफ करें और फिर धो लें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.