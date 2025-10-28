चेहरे की लटकी स्किन और झुर्रियां दूर करेगा ये तेल, बस तीन बूंद में ही फेस करने लगेगा ग्लो
Lalit Kishor
Oct 28, 2025
चमकदार और ग्लोइंग स्किन
आज के समय हर कोई चमकदार और ग्लोइंग स्किन चाहता है. इसके लिए कई तरीके भी अपनाते हैं.
स्किन प्रोडक्ट्स
स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बनाने के लिए बाजार से महंगे- महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीदकर यूज करते हैं.
लटकी स्किन और झुरियां
बाजार के स्किन प्रोडक्ट्स और पॉल्यूशन की वजह से स्किन लटकी और झुर्रियों भरी हो गई है.
लटकी स्किन और झुर्रियों के लिए तेल
अगर आपकी स्किन भी लटक गई है और झुर्रियां पड़ने लगी हैं, तो आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं.
एप्पल साइडर विनेगर और कोकोनट ऑयल
एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और एक चम्मच पानी में 2 से 3 बूंद वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलाकर चेहरे पर लगाएं.
गुनगुने पानी से धुलें
चेहरे पर इनका मिश्रण लगाने के बाद उसे गुनगुने पानी से धुलें.
चेहरे पर आएगा निखार
लगातार इसके इस्तेमाल से लटकी स्किन और झुर्रियों में फायदा मिलने के साथ ही चेहरे पर भी निखार आएगा.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी इससे जुड़ा पढ़ें तो उससे पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.