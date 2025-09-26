हाई BP को झट से कम करेगा ये पानी, जान लें पीने का तरीका!
Shilpa
Sep 26, 2025
बीपी की समस्या
आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं.
हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक
लंबे समय तक बीपी की समस्या हार्ट हेल्थ के लिए खतरनाक है. ऐसे में बीपी को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है.
कितना होता है बीपी की नॉर्मल लेवल
किसी भी स्वस्थ इंसान का नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है.
हाई बीपी के लक्षण
शरीर में बीपी बढ़ने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं जैसे सिरदर्द, चक्कर आना, बेहोशी और दिल की धड़कन का तेज होना.
मसाला
बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप इस मसाले का सेवन कर सकते हैं.
धनिया
धनिया का पानी बीपी कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है. दरअसल धनिया में विटामिन के, पोटैशियम, मैंगनीज पाया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है.
कैसे करें धनिया पानी का सेवन
धनिया पानी का सेवन करना बहुत ही आसान है. एक गिलास पानी में धनिया पाउडर मिला लें. खाली पेट इस पानी का सेवन करें.
Disclaimer
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.