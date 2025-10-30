काजू-बादाम से ज्यादा शक्तिशाली है ये सस्ता सूखा, शरीर बनेगा लोहे-सा मजबूत
Saumya Tripathi
Oct 30, 2025
खजूर में आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी6, फाइबर, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं.
खजूर खाने से शरीर को भरपूर एनर्जी मिलती है.
हालांकि, खजूर खाने से सेहत को काफी सारे फायदे मिलते हैं.
रोजाना खजूर खाने से शरीर को कई सारी बीमारियों से राहत मिलती है.
खजूर एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा सोर्स है जो कि सूजन की समस्या दूर करता है.
खजूर में काफी मात्रा में फाइबर होता है. इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा रहा है जो वजन कम करने में मददगार है.
खजूर में मौजूद पोटैशियम की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है.
खजूर खाने से शरीर में विटामिन बी6 और आयरन की कमी पूरी होती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.