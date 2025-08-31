किस विटामिन की कमी से आंखें पीली नजर आती हैं?

विटामिन्स और पोषक तत्व शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए बेहद जरूरी होते हैं.
इसी वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी से कई सारी बीमार सेहत को खराब करने लगती हैं.
ऐसे में, आपको बताते हैं कि शरीर में विटामिन्स की कमी होने पर आंखें पीली और कमजोर नजर आने लगती हैं...
शरीर में विटामिन ए की कमी हमारी आंखों की सेहत पर बुरा असर डालती है. जिसकी वजह से आंखों में पीलापन और धुंधला नजर आने लगता है.
विटामिन ए आंखों की बाहरी परत के लिए जरूरी होता है
शरीर में विटामिन ए की कमी होने पर कोर्निया को ड्राई होने लगती हैं, जिसकी वजह से आंखों में पीलापन, चुभन और जलन जैसी दिक्कतें होने लगती है.
वहीं, विटामिन बी12 की कमी से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है. जिससे आंखों से दिमाग पर नर्वस सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं.
विटामिन बी12 की और विटामिन ए की कमी से आंखों में पानी आने की परेशानी भी हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.