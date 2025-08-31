रात में गलती से भी न खाएं ये चीजें, पेट बन सकता है गैस का गोला!
Ritika
Aug 31, 2025
कई बार गलत खान-पान को खाने से पेट से जुड़ी कई दिक्कतें होने लग जाती है.
आज आपको बताते हैं रात में कौन सी चीजों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए.
दूध से बनी चीजों को आपको रात में सेवन नहीं करना चाहिए.
गोभी और पत्तागोभी की सब्जी भी रात में खाने से बचना चाहिए.
मसालेदार खाना अधिक खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है.
तेल से तली चीजें खाना भी आपको रात के समय नहीं खाना चाहिए.
रात के समय आपको कभी भी कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.