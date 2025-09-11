फेस मसाज करते समय आपकी ये 5 गलतियां चेहरे पर झुर्रियों का बन सकती है कारण!
Ritika
Sep 11, 2025
फेस मसाज करना चेहरे के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है, इससे आपकी स्किन में कसाव होती है.
आज आपको बताते हैं फेस मसाज करते समय आपको किन गलतियों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए.
चेहरे की मसाज करते समय लोग गले की मसाज भूल जाते हैं आपको ऐसा नहीं करना है.
सही तेल या क्रीम का इस्तेमाल ना करने से चेहरे पर दिक्कतें हो सकती हैं.
गलत तरह से टूल का इस्तेमाल करने से चेहरे पर झुर्रियां होने लगती है.
देखा-देखी स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें वरना स्किन पर गलत असर हो जाता है.
चेहरे पर मसाज करते समय सही प्रेशर ना डालने से भी स्किन खराब होने लगती है.
