दुबले-पतले शरीर को लेकर अब और नहीं सुनने पड़ेंगे ताने, बस डाइट में आज से ही शामिल करें ये 10 चीजें!
Saumya Tripathi
Oct 28, 2025
वजन बढ़ाने के लिए नाश्ते में ओटमील और ड्राई फ्रूट्स और ओटमील का खाएं. इससे एनर्जी और न्यूट्रियंट्स मिलते हैं.
वजन बढ़ाने के लिए डिनर में चिकन का सेवन करें. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है.
ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर सैल्मन मछली खाने से भी वजन बढ़ता है. साथ ही, आंखों के लिए यह काफी अच्छी होती है.
वजन बढ़ाने के लिए दही और अंजीर की स्मूदी नियमित रूप से पिएं.
वजन बढ़ाने के लिए आप केले, आम, लीची, अंगूर, कस्टर्ड एप्पल और खजूर आदि का सेवन करें.
सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. इसे भी डाइट में शामिल करने से वजन बढ़ता है.
राजमा चावल में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है. जो कि वजन बढ़ाने में सहायक होता है. इसे आप लंच में खाएं.
पनीर और आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये दोनों चीजें ही वजन बढ़ाने में मदद करती है.
बीन्स में विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है जो कि हेल्दी वेट गेन में मदद करता है.
अंडे में प्रोटीन होता है जो जल्दी वजन बढ़ाने और मांसपेशियां को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.