बच्चों से भूलकर भी ना कहें ये 5 बातें, मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर!

Ritika
Dec 30, 2025

बच्चें बड़े ही नाजूक होते हैं और आपको उनके साथ हमेशा अच्छी बातें ही करनी चाहिए.

माता-पिता कभी-कभी बच्चों से ऐसी बातें भी कर देते हैं, जिसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है.

आज आपको बताते हैं बच्चों से कौन सी चीजें हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वरना मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है.

आपको अपने बच्चों से कभी भी अपने रिश्तों की कड़वाहट को बच्चों तक ना ले जाएं.

अपना व्यक्तिगत ट्रामा भी बच्चों तक आपको नहीं लेकर जाना चाहिए.

अपने रिश्तों की किसी भी चीजों को आपको बच्चों से नहीं कहनी चाहिए.

फाइनेंशियल की चीजें भी आपको बच्चों के साथ नहीं बैठकर बोलनी चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

VIEW ALL

पैरों से सारी गंदगी को हटाने के लिए अपनाएं ये 5 जबरदस्त तरीके, कालापन भी होगा दूर

साड़ी और लहंगे के साथ पहनने के लिए बेस्ट हैं ये फुटवियर, दिखेंगी सबसे हटके

जींस-टॉप के साथ पहनने के लिए एकदम बेस्ट हैं ये डबल लेयर्ड चेन, देखिए लेटेस्ट डिजाइन

रोजाना सुबह खाली पेट पिएं ये खास रस, सर्दियों में कई बीमारियों में मिलेगी राहत!

Read Next Story