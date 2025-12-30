बच्चों से भूलकर भी ना कहें ये 5 बातें, मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर!
Ritika
Dec 30, 2025
बच्चें बड़े ही नाजूक होते हैं और आपको उनके साथ हमेशा अच्छी बातें ही करनी चाहिए.
माता-पिता कभी-कभी बच्चों से ऐसी बातें भी कर देते हैं, जिसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है.
आज आपको बताते हैं बच्चों से कौन सी चीजें हैं, जो नहीं करनी चाहिए, वरना मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है.
आपको अपने बच्चों से कभी भी अपने रिश्तों की कड़वाहट को बच्चों तक ना ले जाएं.
अपना व्यक्तिगत ट्रामा भी बच्चों तक आपको नहीं लेकर जाना चाहिए.
अपने रिश्तों की किसी भी चीजों को आपको बच्चों से नहीं कहनी चाहिए.
फाइनेंशियल की चीजें भी आपको बच्चों के साथ नहीं बैठकर बोलनी चाहिए.
