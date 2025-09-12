एसिडिटी से सीने में हो रही जलन को न लें हल्के में, तुरंत अपनाएं ये घरेलू उपचार
Saumya Tripathi
Sep 12, 2025
आजकल गैस बनने की समस्या काफी आम हो गई है जिससे पेट फूलना, दर्द , ऐंठन के साथ-साथ सीने में जलन होने लगती है.
अगर आपको भी लगातार ऐसी समस्या बनी रह रही है तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें.
एसिडिटी से होने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं.
अदरक भी काफी कारगर नुस्खा है. इसलिए सीने में जलन होने इसे चबाकर खाएं इससे काफी राहत मिलती है.
ओटमील में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है. यह पेट के अम्ल को अवशोषित कर सकता है जो सीने में जलन जैसे लक्षण कम हो जाते हैं.
दही हार्ट बर्न को सही करके पाचन को भी ठीक करने में मददगार होती है. इसे आप डाइट में जरूर शामिल करें.
पपीता में पपाइन नामक एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया को ठीक करता है और एसिडिटी से छुटकारा दिलता है.
संतरा सिट्रस फल है इसलिए यह खट्टा होता है लेकिन यह हार्ट बर्न की समस्या के लिए अच्छा होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.