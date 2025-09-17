क्या सच में टूथपेस्ट लगाने से गायब हो जाते हैं पिंपल्स?
Saumya Tripathi
Sep 17, 2025
आजकल पिंपल्स होना काफी आम बात हो गई है, जिससे हर कोई परेशान रहता है.
जिससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं.
ऐसे में कई लोगों का मानना है कि क्या टूथपेस्ट लगाने से पिंपल्स ठीक हो जाते हैं.
पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगाने से रातों रात पिंपल्स से छुटकारा मिल जाता है.
यह एक पिंपल्स ठीक करने से इंस्टेंट और आसान उपाय माना जाता है.
लेकिन इसके कई नुकसान और फायदे भी नजर आ सकते हैं.
दरअसल, टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा, मेन्थॉल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे तत्व होते हैं जो स्किन में जलन पैदा कर सकते हैं.
इसके अलावा, कई बार टूथपेस्ट पिंपल बढ़ा सकते हैं और उनके दाग चेहरे को खराब कर सकते हैं.
चेहरे पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल स्किन को बुरी तरह रूखा बना सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.