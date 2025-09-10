बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए जरूर करें ये 6 काम
Saumya Tripathi
Sep 10, 2025
आज के समय में बच्चों का मेंटली तरीके से मजबूत होन काफी जरूरी है. इसलिए आप ये 6 टिप्स अपना सकते हैं.
अगर बच्चों के मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहती है तो उनके कामों पर अपनी खुशी जाहिर जरूर करें.
बच्चों के मन की बात जानने की कोशिश जरूर करें, इससे वे मानसिक तौर खुश और स्ट्रांग होते हैं.
बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए उनकी बातों पर ध्यान दें और उन पर विश्वास जरूर करें.
बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए उनकी गलती के बाद माफी मांगने की आदत डालें.
बच्चों को उनकी उम्र के बच्चों के साथ खेलने-कूदने का मौका दें. इससे उनका मेंटल हेल्थ बूस्ट होता है.
अगर आपको मेंटली स्ट्रांग करना हो, तो उन्हें रोजाना योगा और एक्सरसाइज कराएं.
