बारिश में फर्नीचर और दीवारों पर दीमक ने बना ली है जिद्दी पकड़, इन घरेलू तरीकों से मिनटों में पाएं राहत
Saumya Tripathi
Aug 29, 2025
बारिश के मौसम में नमी की वजह से फर्नीचर और दीवारों पर दीमक नजार आने लगती हैं.
जो कि धीरे-धीरे चीजों को नुकसान पहुंचाती हैं और ये दिखने में भी काफी भद्दी लगती हैं.
अगर आप भी दीमक से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू नुस्खों से इनसे मिनटों में छुटकारा पाया जा सकता है.
नीम का तेल-
नीम का तेल दीमक को खत्म करने में काफी फायदेमंद होता है. इसकी तेज खुशबू दीमक को खत्म कर सकती है.
इसे इस्तेमाल करने के लिए किसी स्प्रे बोतल में नीम का तेल और पानी मिलाकर मिक्स करके छिड़काव करें.
नींबू का रस और विनेगर-
दीमक से छुटकारा पाने के लिए नींबू का रस और विनेगर का स्प्रे तैयार करके फर्नीचर और दीवारों पर स्प्रे करें.
बोरिक एसिड-
दीमक को खत्म करने का बोरिक एसिड सबसे असरदार उपाय है. इसे पानी में मिलाकर छिड़काव करें.
ध्यान रखें, कि दीमक को नम लकड़ी पसंद होती है इसलिए दीवारों और फर्नीचर को सूखा रखें.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.