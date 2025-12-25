स्किन को हमेशा ग्लोइंग और फ्रेश रखने के लिए सुबह उठते ही करें ये काम
Ritika
Dec 25, 2025
आजकल गलत खान-पान के कारण स्किन में कई तरह की समस्या होने लगती है.
स्किन को ग्लोइंग और फ्रेश रखने के लिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं.
सुबह उठते ही आपको क्लींजिंग चेहरे की अच्छे से करनी चाहिए ताकि गंदगी बाहर आ जाए.
आप अपनी स्किन पर इसके बाद गुलाबजल भी लगा सकते हैं.
स्किन पर आपको मॉइस्चराइजर भी आपको हमेशा लगाना चाहिए.
सनस्क्रीन भी लगानी काफी ज्यादा जरूरी है.
आपको अपनी स्किन को ध्यान काफी अच्छे से रखना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.